Il presidente Francesco Luciani ha convocato due nuove sedute del Consiglio comunale per lunedì 25 e martedì 26 ottobre, alle 16.30. I lavori prenderanno il via con la discussione delle tre interrogazioni iscritte all'ordine del giorno e che riguardano l'assegnazione degli alloggi di edilizia sperimentale (Alberto Cicarè Strada comune Potere al popolo), il contratto di sviluppo e il rilascio dell'immobile di proprietà comunale che si trova in via Gramsci n. 2,4, 6 (Narciso Ricotta del Partito democratico). Il Consiglio comunale è chiamato poi ad approvare il regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari). Due invece gli ordini del giorno che verranno affrontati dall'assise cittadina in merito all'inizio dell'anno scolastico (Ninfa Contigiani del Partito democratico e altri consiglieri di minoranza) e alla gratuità dei musei per le scuole cittadine (Stefania Monteverde di Macerata bene comune e altri consiglieri di minoranza). Infine il Consiglio comunale si occuperà delle mozioni presentate relative al contrasto all'emergenza climatica (Alberto Cicarè di strada comune Potere al popolo), al museo Dante Ferretti e alla scuola di alta formazione (David Miliozzi di Macerata insieme e altri consiglieri di minoranza), all'organizzazione del Festival del cinema all'arena Sferisterio (Andrea Perticarari del Partito democratico e altri consiglieri di minoranza) a fascismo, antifascismo ed emergenze democratiche (Pierfrancesco Castiglioni di Fratelli d'Italia e altri consiglieri di maggioranza) e infine alla determina dell'Asur Marche Area vasta n. 3 n. 1370/av3 del 22 settembre scorso (Narciso Ricotta del Partito democratico e altri consiglieri di minoranza).

