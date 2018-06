«Il rilancio della Maceratese fermato per motivi politici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CALCIOMACERATA «Macerata deve diventare capitale calcistica della provincia e noi continueremo a lavorare per questo progetto. Il sindaco Carancini non ci ha voluto per motivi politici». Non si fa attendere la replica di Maurizio Mosca alle dichiarazioni esternate martedì dal primo cittadino e dal presidente dell'Helvia Recina, Alberto Crocioni. Un Mosca che dice la sua, lasciando aperto uno spiraglio verso il futuro: immediato nel sostenere personalmente la società di Crocioni ed uno di più lungo respiro che lo vedrebbe, sempre in...