Dagli studenti libro per dire no a tutte le guerre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOMACERATA Un opuscolo in ci si condanna la guerra in ogni sua forma è il frutto del lavoro degli alunni della scuola Enrico Fermi che sarà consegnato nell'ambito delle due giornate organizzate dalla sezione interprovinciale di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra onlus. L'appuntamento è per domani e venerdì nell'ambito della celebrazione della Giornata del Decorato. Il programma dell'iniziativa prevede per domani, dalle 9 alle 12, un incontro tra gli studenti e alcuni testimoni...