CIVITANOVA Il Comune di Civitanova punta sul turismo e propone diversi appuntamenti culturali. Tornano i Concerti nel Chiostro, organizzati dall'associazione musicale Conti con la direzione artistica del M° Bruno Bizzarri e il patrocinio del Comune, nello splendido Chiostro di Sant'Agostino a Civitanova Alta. Nonostante le difficoltà dovute al Covid-19, la 35esima stagione dei Concerti nel Chiostro potrà svolgersi regolarmente e, come sempre, nel chiostro di Sant'Agostino di Civitanova Alta. Protagonisti della prima serata, oggi, il Quintetto d'archi Elise, mentre il 10 agosto, per il secondo appuntamento, ci sarà il gruppo Rossini Brass Ensemble. Inizio concerto alle ore 21,45, posto unico 10 euro (gratuito sotto i 14 anni). «Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia che ha colpito in modo particolarmente duro le attività del mondo della musica, del teatro e della danza - scrivono gli organizzatori abbiamo voluto fortemente confermare l'appuntamento con il pubblico degli appassionati, sempre numerosamente ed entusiasticamente presenti; un segno di tenace positività davanti alla comune situazione di difficoltà». Di seguito il link per prenotare: http://turismo.comune.civitanova.mc.it/eventi-cms/i-concerti-nel-chiostro-2020-quintetto-elise-sabato-08-agosto/. Il 10 agosto sarà di scena il Rossini Brass Ensemble, di seguito il link per prenotare http://turismo.comune.civitanova.mc.it/eventi-cms/i-concerti-nel-chiostro-2020-rossini-brass-ensemble-lunedi-10-agosto/. Info: 0733 822213.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA