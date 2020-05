CIVITANOVA Il centro di Civitanova è tornato all'era pre-Covid. Ma per quanto riguarda i negozi, tornare ad incassi che si avvicinino a quelli dello scorso anno è ancora un obiettivo lontano. Tanta gente lungo corso Umberto I, via Duca degli Abruzzi, i vialetti di piazza XX settembre e corso Vittorio Emanuele, le tradizionali strade dello struscio e dello shopping. Il giro è tornato ma c'è ancora un po' di diffidenza ad entrare negli esercizi commerciali. Le necessarie misure di sicurezza e l'ingresso scaglionato (uno alla volta nei piccoli negozi) rendono la vendita più difficile. Così la tipologia di quelli che curiosavano e magari facevano l'acquisto senza averlo programmato, preferisce restare fuori. In compenso, resta più facile e meno caotico l'acquisto di chi, invece, entra con un preciso obiettivo. In quel caso ha la commessa tutta per sé, si può muovere liberamente tra gli scaffali e gli espositori, può scegliere liberamente l'articolo da provare. Anche per questo contingentamento degli ingressi, le boutique sembrano semivuote: in realtà per le normative anticovid non possono contenere più di un certo numero di clienti per volta. Questo per quanto riguarda l'abbigliamento, accessori e altri articoli. Lavorano bene i pubblici esercizi: bar, gelaterie e pizzerie hanno anche code davanti agli ingressi. Il primo passo, quello di avere gente che può uscire di casa, è stato fatto.

e. p.

