Alienazioni immobiliari il piano va in Consiglio

MACERATA Convocato in videoconferenza, il Consiglio comunale di Macerata tornerà a riunirsi il 24 e 25 maggio alle ore 16. I lavori, come di consueto, potranno essere seguiti in diretta streaming nel sito istituzionale. Le due interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori, che riguardano la partecipazione al bando di edilizia residenziale sociale comuni del cratere (Narciso Ricotta del Pd) e la situazione del piano sicurezza a partire dal completamento della videosorveglianza e sull'attuazione dell'integrazione dei sistemi comunali del territorio secondo il progetto Marche Smart View (Ninfa Contigiani del Pd), verranno prese in esame lunedì 24 maggio, alle 15.

I lavori

I lavori del Consiglio comunale proseguiranno con la discussione delle delibere relative al riconoscimento del titolo di città al Comune di Macerata, all'acquisizione gratuita della porzione di terreno di proprietà dell'Università di Macerata destinata alla realizzazione di un marciapiede in viale Indipendenza davanti a Villa Lauri, all'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023, alle integrazioni e modifiche al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 con variazione Dup e conseguenti variazioni di bilancio 2021-2023 e infine all'approvazione di una variante parziale al Prg per la realizzazione di un accessorio agricolo ad uso dell'azienda agricola Nicola Colonna. Quattro sono gli ordini del giorno che il consesso cittadino discuterà e riguardano l'emergenza infermieristica nelle strutture residenziali per anziani del Comune e dell'Ats 15 (Elisabetta Garbati di Macerata rinnova ), all'intitolazione pubblica al medico eroe Geppino Micheletti (Lorella Benedetti di Fratelli d'Italia), alla costruzione di una struttura in legno per svolgere le funzioni religiose nella parrocchia santa Maria delle Vergini (Giovanni Pianesi della Lega Salvini Macerata e altri consiglieri di minoranza) e, infine, la valorizzazione dei cortili scolastici- infanzia e primaria - per garantire spazi verdi a disposizione degli studenti e istituzione di classi all'aperto (Alessandro Marcolini del Pd).

