«Un salto di qualità che va a vantaggio anche degli alunni»

IL CORSO

PORTO SANT'ELPIDIO Brillano gli occhi degli studenti dell'Alberghiero all'idea che, un giorno, anche sul loro grembiule potrebbe essere appuntata una stella Michelin. Come quelle ricevute l'altro ieri da Pierpaolo Ferracuti e Richard Abouzaki del ristorante Retroscena e da Nikita Sergeev de L'Arcade. «Il fatto che la ristorazione locale abbia fatto un piccolo salto di qualità va a beneficio non solo del territorio, ma anche della scuola, perché ci permette di confrontarci con chef di altissimo livello», spiega il vicepreside dell'Iiss Urbani, Mario Andrenacci. Con Sergeev, l'istituto che ha sede a Porto Sant'Elpidio e a Sant'Elpidio a Mare, prima della pandemia, ha partecipato a un concorso. Ora, vorrebbe continuare e allargare la collaborazione. Per Andrenacci, infatti, il riconoscimento ottenuto dai tre chef può fare da stimolo agli studenti per migliorarsi. «Quando i ragazzi vanno in Pcto (l'ex alternanza scuola-lavoro, ndr), entrano in realtà che sono altro rispetto alle simulazioni che facciamo a scuola», dice il vicepreside. Chef che diventano modelli da imitare e seguire, insomma. Ancor più perché del territorio. «Quando questi professionisti ricevono tali riconoscimenti prosegue Andrenacci , i ragazzi hanno la possibilità di toccare con mano i loro successi e di capire che chi fa bene punta alla qualità. Covid permettendo, torneremo a chiedere la loro collaborazione, per migliorare sempre più il percorso formativo dei nostri ragazzi». Le tre stelle nuove di zecca aggiunge non ispireranno solo gli studenti, ma anche la scuola, «a prepararli nel migliore dei modi». Non solo. Nella fase calante delle iscrizioni (cinque primi tra Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare), dopo l'exploit post-MasterChef, il riconoscimento dei tre sangiorgesi potrebbe far venir voglia ai ragazzi in questi giorni alle prese con la scelta delle superiore di iscriversi all'Alberghiero. E alle loro famiglie di convincersi delle opportunità di una scuola che «permette di trovare facilmente lavoro».

Francesca Pasquali

