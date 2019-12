Shopping, negozi già pieni la sfida agli acquisti online

LE FESTE

FERMO La corsa allo shopping natalizio prova a risollevare le sorti di un'annata così così. Ci credono i commercianti che, tra luci, alberoni e piste di ghiaccio, i clienti usciranno dai negozi con le braccia cariche di pacchi e pacchettini. Ora o mai più, dicono, per ripianare i bilanci di fine anno. Ma le insidie non mancano. Più che i disagi dell'autostrada, a preoccupare i commercianti è il portafoglio dei clienti. Quanto spenderanno tra regali e sfizi vari? Presto per dirlo. Di movimento in giro ce n'è. Certo, le spese natalizie non sono più quelle di una volta, quando ci si poteva permettere il lusso di lasciare le tredicesime nei negozi. «L'obiettivo è far entrare gente», non si stanca di ripetere Maria Teresa Scriboni. La referente di Confcommercio Marche Centrali sa bene che, una volta dentro, alla fine, con qualcosa in mano si esce sempre.

Le opportunità

Alle soglie del 2020, il nemico da battere è più che mai l'online, «l'unico che cresce a due cifre», sintetizza l'assessore al Commercio sangiorgese, Valerio Vesprini. Una battaglia dura e, soprattutto, impari. I negozianti, a combatterla, ci provano lo stesso. Al loro fianco, schierate, ci sono le associazioni di categoria. Armi ingegnose, quelle che imbracciano, fatte di sconti ed eventi a tema. Semplice eppure efficace il piano: far uscire di casa la gente e portarla nei luoghi delle shopping. Poi, vedi mai che, tra in aperitivo e un giro sui pattini, la voglia di comprare qualcosa alla fine arriva. Nel metterlo in pratica ognuno deve fare i conti con le sue forze. Meno problemi e più opportunità per i Comuni più grandi. Tra mille polemiche a Porto San Giorgio finalmente si scivola sul ghiaccio di viale della stazione. Il Natale fermano, a tema cioccolato, riscuote il successo pronosticato. Porto Sant'Elpidio cresce e, tra pista e mercatini, prova a rubare lo scettro natalizio al capoluogo. Alla fine, vuoi o non vuoi, un giro per le vie dello shopping te lo fai. Più dura la vita dei paesi piccoli, parecchi ancora alle prese con il dopo-terremoto. Ma non demordono e combattono con programmi natalizi ricchi come da anni non se ne vedevano. Praticamente ognuno ha il suo. E qualcosa, alla fine, sembra muoversi. La Befana, oltre a tutte le feste, si porterà via la corsa allo shopping. Solo allora si potranno tirare le somme. Intanto, con le vetrine abbellite e gli scaffali pieni, il commercio vive della luce riflessa degli eventi natalizi. Che oggi, a Fermo, prevedono i concerti del Quintetto Eismos a Palazzo dei priori e del Quartetto di sax al Conservatorio. Porto San Giorgio punta sugli aperitivi itineranti, con sconti per fare acquisti nei negozi. Belmonte Piceno si trasforma nella casa degli elfi, con spettacoli, laboratori e stand gastronomici. Falerone ospita il mercatino dei prodotti tipici locali, Porto Sant'Elpidio quello dell'artigianato e dell'enogastronomia, Grottazzolina lo spettacolo di Cesare Catà. Sono solo alcuni esempi della programmazione di oggi. Per gli altri, basta farsi un giro in macchina o su internet.

Francesca Pasquali

