Sequestri e denunce Ambulanti abusivi ancora sotto scacco

IL BLITZ FERMO Non solo vandali e ubriachi, è anche l'estate degli abusivi. E dei blitz. Maxi sequestro di prodotti abusivi ieri mattina in spiaggia a Porto Sant'Elpidio. Gli ambulanti sono tornati sulle spiagge ma hanno avuto la peggio nella lotta alla contraffazione messa in atto dalla polizia municipale. Un sequestro amministrativo e tre penali. Gli abusivi sono scappati abbandonando la mercanzia che è stata sequestrata. Il più ingente quantitativo di merce sequestrata finora nell'ultimo servizio effettuato in spiaggia nell'ambito del...