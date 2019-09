Scarpe fermane opere d'arte ma gli acquisti non decollano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MICAM FERMO Il Micam ci ha confermato quello che sapevamo: che le scarpe fermane sono dei capolavori, vere opere d'arte e come tali si ammirano ma non si comprano perché i consumatori finali non hanno soldi nel portafoglio. Che l'export verso la Russia sta crollando di nuovo, che il terzismo di lusso sembra l'unica soluzione a breve termine alla crisi della scarpa marchigiana, che gli imprenditori sono tutti sulla stessa barca, per usare una frase pronunciata dal presidente dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico Valentino...