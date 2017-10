Roulotte sequestrate al villaggio turistico, si avvicina il processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO FERMO Le scelte per la costa e l'andamento del turismo sono anche legati al futuro del camping Verde Mare, sequestrato nei mesi scorsi e chiuso durante la stagione estiva andata di recente in archivio. Dopo tanti dibattiti e polemiche, richieste di fare chiarezza e schermaglie procedurali, il processo si sta avvicinando sempre più, con la prima udienza in programma durante il prossimo mese di novembre. La speranza è che si possa arrivare a una sentenza prima della prossima stagione estiva. Nei mesi scorsi più volte sia a Marina...