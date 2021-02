Profilassi L'Auser aiuta gli anziani a prenotare

FERMO Scatta il Vaccine day. Contro il Coronavirus ,da oggi le prenotazioni online o per telefono. Per prenotare la vaccinazione, gli anziani poco pratici di tecnologia potranno contare sull'Auser di Fermo. L'Associazione per l'invecchiamento attivo mette i volontari a disposizione degli over 80 della provincia, che da oggi alle 14 potranno prenotare il vaccino. Chiamando il 348.7821177 o il 320.3037919 saranno assistiti nella richiesta. La campagna vaccinale partirà il 20 febbraio. Due, per adesso, le sedi individuate: l'ex ospedale di Montegranaro e l'ex scuola elementare di Amandola. In quest'ultimo, oltre agli ultraottantenni dell'area montana, dovrebbero convergere anche quelli dei Comuni circostanti. La scelta di Montegranaro fa sapere l'Area vasta 4 «è legata a ragioni logistiche, poiché presenta caratteristiche ritenute ottimali, in grado di garantire una efficace e fluida organizzazione del servizio». A riguardo, il commissario prefettizio Francesco Martino ha assicurato «la massima collaborazione a supporto delle attività inerenti alla logistica e alla viabilità nei pressi dell'ospedale cittadino». Si sta ragionando anche sull'attivazione di un terzo punto: il Fermo Forum, «qualora vi sia la possibilità di effettuare ingenti quantitativi giornalieri di vaccinazioni».

