CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ognuno sarà attivato un percorso di reinserimento familiare, sociale o lavorativo. Seppur limitata, ogni ospite avrà un minimo di autonomia. Potrà per esempio fare la spesa e cucinare per conto proprio o decidere di mangiare al Ponte. Per restare e utilizzare il servizio del Comune, ciascuno dovrà pagare un piccolo contributo che dipenderà dall'Isee. Trattandosi di una sistemazione provvisoria, dovrà anche mettersi in graduatoria, se già non lo è, per ottenere un alloggio popolare. In caso contrario, perderà il diritto al posto...