Miti e Italia Nostra vanno a confronto sul grande Olivetti

L'INIZIATIVA FERMO Economia in primo piano anche a scuola. Importante convegno a Fermo su Adriano Olivetti. L'appuntamento è per sabato prossimo, alle ore 17, presso la Sala Olivetti del Museo Miti di Fermo, dove la sezione fermana di Italia Nostra ha organizzato un convegno sulla figura di Olivetti - imprenditore, ingegnere, intellettuale, politico. Un esempio di imprenditore illuminato che con la sua opera ha reso l'azienda di famiglia tra le più note in tutto il mondo, nel settore delle macchine da scrivere, da calcolo e dell'elettronica....