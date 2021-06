Lo sport traina il turismo «Ricetta della ripartenza dopo lo stop per il virus»

LA STAGIONE

FERMO Una provincia a tutto sport. La costa rilancia e quello che abbiamo dovuto accantonare nei lunghi mesi di lockdown sta esplodendo con l'estate. Un importante traino per il turismo. Tra pallavolo in spiaggia e padel, tennis e calcetto, ciclismo e vela, skateboard e danza, c'è di che divertirsi. Tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio, passando per l'entroterra, si trova di tutto. In una domenica come quella di ieri, nuvolosa e quindi poco adatta alla spiaggia, lo sport ha dominato. Non essendo stata una giornata da mare, tutti si sono tuffati nelle discipline sportive.

La scelta

Sono state prese d'assalto le piste ciclabili, è stato il pienone nel polo dello sport sull'adriatico. La gioventù si è riversata nelle aree verdi strutturate per la ginnastica attrezzistica, ci sono state gare di resistenza tra anelli, parallele e sbarra mentre al beach volley genitori e figli si sono sfidati a pallone. È stato il pienone nei club del tennis, a Porto San Giorgio e a Porto Sant'Elpidio. Non sono mancate le coppie avvinghiate nelle sale da ballo, tra una bachata e un tango argentino di domenica mattina. È stata una giornata di festa. A Lido Tre Archi è stato preso d'assalto lo skatepark, frequentato anche da campioni di snowboard. Nel complesso di rampe costruite sul lido fermano, tra ragazzi alle prese con le evoluzioni, c'era anche Ian Matteoli, 15 anni, di Torino. Il ragazzo è in vacanza con mamma e papà e si allena sempre due ore al giorno. Sarà per questo che è arrivato quarto ai mondiali juniores di Krasnoyarsk, in Russia, nel mese di marzo. Skater dall'età di 4 anni, è contento di potersi allenare mentre è in vacanza.

Il Tenna

Superato il ponte, a Porto Sant'Elpidio, da Ok Sport, erano impegnati tutti i campi da tennis. Era il tripudio di racchette e il presidente dell'associazione, Marco Marziali, è più che soddisfatto: «C'è una buona affluenza - fa sapere - la nuova disciplina (il padel, ndr) piace e la bella stagione aiuta. Anche il completamento della ciclabile ha dato una mano all'impianto, in termini di visibilità». Da Ok Sport dal 22 al 27 giugno si svolgerà la tappa del torneo internazionale di padel. Ma i nuovi sport non devono far dimenticare i tradizionali. Anche la Lega Navale in centro torna a veleggiare. A Porto Sant'Elpidio partono oggi i corsi per la fascia d'età 6-14 anni. Il presidente Piergorgio Del Vivo dice che «si sono iscritti 15 bambini e a seguirli ci sarà l'istruttore Massimo Diamanti. I corsi sono settimanali e andranno avanti per tutto il mese di luglio». Le imprese di Luna Rossa faranno dimenticare ai ragazzi il tempo passato a casa davanti alla tv o al pc per colpa del Coronavirus. I piccoli velisti impareranno le tecniche di base dell'andar per mare, scopriranno le regole dei buoni marinai e, a fine luglio, parteciperanno alla regata che premierà i migliori di ogni categoria. Ma lo sport non è prerogativa della costa. Anche l'entroterra è in movimento. Torre San Patrizio, ad esempio, punta sul parco comunale di Villa Zara per organizzare, a giugno e luglio, attività motoria per bambini e anziani, yoga, pilates e danza per adulti (hip hop e jazz).

Il capoluogo

Il Comune di Fermo ha giocato d'anticipo venerdì, con il saggio di fine anno dei centri di avviamento allo sport, organizzato da Sport Atletica Fermo alla pista di atletica. In pista ci sono stati i bambini delle materne ed elementari. Il turismo sportivo ha preso piede nel fermano, l'estate sarà una boccata d'ossigeno per un settore piegato dalla pandemia.

Sonia Amaolo

