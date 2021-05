L'ASSEMBLEA

FERMO Calano le donazioni di sangue, crescono quelle di plasma. È stato un anno tra luci e ombre, il 2020, per l'Avis provinciale di Fermo. Ieri pomeriggio, l'associazione ha rinnovato il direttivo. Per sapere il nome del nuovo presidente ci sarà da aspettare la prossima riunione del Consiglio. Un'assemblea ristretta, quella che s'è riunita a Villa Nazareth. Con solo una parte dei soci presenti. Che hanno ricordato le vittime del Covid con un minuto di silenzio. Il sunto di un anno difficile l'ha fatto il presidente uscente, Franco Rossi. L'ha definito «l'anno della scommessa». Ma il 2020 è stato anche l'anno in cui l'associazionismo ha dato il meglio. Quello in cui la solidarietà ha prevalso sulla pandemia. «Ha vinto la reazione di volontà ha spiegato Rossi e l'impegno di chi, sul campo, ha sempre dato qualcosa per gli altri».

Anche se non è stato facile. Perché il Covid ha messo paura anche ai donatori, calati rispetto al 2019. In un anno, le donazioni di sangue sono scese di 339 unità. Nel 2020 sono state 8.379, contro le 8.717 del 2019. Il centro di Fermo quello dove il calo è stato più consistente (1.060 donazioni, -139), seguito da quelli di Montegranaro (838, -111) e Petritoli (349, -62). Segno negativo anche a Montegiorgio (713, -30), Torre San Patrizio (103, -26), Amandola (565, -22) e Porto Sant'Elpidio (487, -25). In controtendenza Porto San Giorgio (1.046, +36), Sant'Elpidio a Mare (675, +27) e Monte San Pietrangeli (120, +13). Nessuna variazione ad Altidona (275, +0) e Monte Urano (128, +0). Discorso diverso per le donazioni di plasma che, invece, sono aumentate, passando dalle 853 del 2019 alle 920 del 2020 (+51).

La crescita più consistente l'ha registrata il centro di Porto Sant'Elpidio (96, +41), seguito da quelli di Montegiorgio (71, +35), Fermo (174, +22), Monte Urano (22, +15), Sant'Elpidio a Mare (139, +8) e Monte San Pietrangeli (7, +4). In calo tutti gli altri centri: Porto San Giorgio (256, -26), Altidona (37, -16), Montegranaro (99, -12), Torre San Patrizio (21, -12) e Petritoli (35, -8). A quota zero Amandola dove il plasma non si può donare.

