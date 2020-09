In tutto 11 le liste di sostegno Mix fra esperienza e gioventù

I CANDIDATI

FERMO Ecco i candidati Comune per Comune. Monterubbiano. Annamaria Albanesi (Idea Monterubbiano): Enzo Carelli, Giacomo Ciarrocchi, Veronica Conti, Fabrizio Giusti, Michele Marcozzi, Luca Mircoli, Meri Mircoli, Mauro Monaldi, Nadia Pieroni, Emiliano Tiberi. Meri Marziali (ViviAmo Monterubbiano): Fabrizio Loris Amurri, Luigi Cardigni, Fabio Cartacci, Beatrice Mancini, Marco Pazzi, Umberto Pistolesi, Giampiero Polini, Cristiano Properzi, Maria Pia Rossetti in Abbruzzetti, Silvia Romanelli. Montefortino. Domenico Ciaffaroni ( Uniti per Montefortino): Angelo Viola, Leonardo Alessandrini, Cristiano Bocci, Giovanni Sacchi, Giampaolo Settimi, Matteo De Santis, Matteo Settimi, Valentina Conti, Antonella Tiberi, Leonello Marcolini Francesco Petrocchi (Ama il tuo paese Montefortino): Eliseo Buratti, Francesco Gradozzi, Terzo Luciani, Anna Mori, Michele Cesari, Yuki Potenza, Simone Torretti, Dante Monaldi, Sara Iozzi. Santa Vittoria in Matenano. Fabrizio Vergari (Futuro Matenano): Francesco Agostini, Andrea Cameli, Loredana Ferrara, Primo Marcozzi, Maria Cristina Panaioli, Franco Paternesi Meloni, Sauro Portesi, Luigino Sciamanna, Piero Stortini, Agostino Antonio Tempestilli. Montelparo. Nazareno Marcantoni (Montelparo): Federico Antolini, Patrizio Antolini, Filippo Ciaffoni, Pamela Del Gobbo, Gloria Fano, Maria Vittori, Alessandro Tomassetti, Elena Tomassini. Marino Screpanti (Continuità e Futuro per Montelparo): Gianluca Del Gobbo, Matteo Lupi, Giovanni Eusebi, Marianna Tempestilli, Matteo Fazi, Giordano Spinelli, Claudio Simonelli, Lucia Pagliari, Graziano Rubicini, Ludovico Pacioni. Monteleone di Fermo. Marco Fabiani (Impegno Unione Solidarietà): Danilo Antognozzi, Katiuscia Cerretani, Emanuela Morelli, Massimo Pagliuca, Paolo Perfetti, Lorenzo Senzacqua, Andrea Valori. Mauro Paoletti (Lista Civica): Simona Salvi, Martina Cilia, Carla Brandi, Martina Micucci, Cristina Gabrielli, Beatrice Natale, Damir Alijevic, Livia Pacifici. Montottone. Giovanni Carelli (Uniti per Montottone): Laura Bonfigli, Alessio Ercoli, Paolo Traini, Ilaria Giorgi, Decio Mercuri, Luca Piergentili, Roberto Spaccapaniccia, Sabrina Tomassini, Andrea Totò, Ernesto Sebastiani. Nazzareno Grazioli (Insieme per Montottone): Piergiorgio Marozzini, Natascia D'Ambrogio, Lorenzo Rocco, Giuseppe Bocci, Luigi Pompei, Manuel Rocchi, Ylaria Valacco, Paolo Vitali, Moreno Bellocchio.

