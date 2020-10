FERMO

Non solo Comunali. Il capoluogo ha varato in tempi record la sua nuova giunta ma ora tutta la provincia chiede spazio in Regione dove è avvenuto il ribaltone dal centrosinistra al centrodestra. In particolare Paolo Marzialetti, presidente nazionale del Settore cappello e vicepresidente federazione italiana TessiliVari, lancia un appello perché il Fermano abbia un assessore regionale come è stato fino alla scorsa legislatura con Fabrizio Cesetti. «Gli assessorati regionali a disposizione - rimarca - sono sei, le Province sono cinque e al di là della densità di popolazione per ogni singolo territorio e benché dovrebbero essere assegnati 3 alla Lega, 2 a Fdi e uno a Forza Italia non possiamo e non vogliamo credere che ci sia una qualsivoglia volontà politica di lasciare abbandonato il Fermano, che esprime inoltre la più alta proliferazione d'impresa per numero di abitanti a livello regionale con tutte le problematiche connesse. Crediamo dunque che le attività produttive sia l'assessorato che dovrebbe essere assegnato al nostro territorio, senza se e senza ma. Oltretutto la coalizione di centrodestra nel suo complesso ha ottenuto oltre il 55% nel Fermano, crediamo sia la percentuale più alta a livello regionale e tutte le altre ragioni, inclusi eventuali interessi di altri singoli territori, contrappesi di tipo partitico ed equilibrismi politici vari non stanno in piedi e non sono né credibili, né accettabili. Confidiamo dunque nella ragionevolezza e nel senso di responsabilità di tutti ad ogni livello sia politico che istituzionale, a partire dai leader nazionali Salvini, Meloni e Tajani, per conto di Berlusconi, che gestiscono la trattativa, fino ad arrivare al presidente eletto Francesco Acquaroli». Per Marzialetti sarebbe quindi di estrema importanza continuare a garantire un posto in giunta visto anche il peso economico della provincia dove, oltre a quello del cappello, insiste anche il distretto delle calzature.

