FERMO «Il Dipartimento di prevenzione supporta i punti vaccinali della popolazione. Per la campagna vaccinale con i medici di medicina generale c'è un protocollo firmato dal direttore del Distretto sanitario e dai medici. Se c'è qualcosa che non funziona nei punti vaccinali, rispondiamo noi. Per i medici, c'è il distretto». Mette i puntini sulle i, Giuseppe Ciarrocchi (nella foto). Che non ci sta a veder passare il dipartimento che dirige per «il problema». E replica alle accuse del segretario provinciale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), Paolo Misericordia, che lunedì aveva parlato di «una resistenza terrificante a conferire i vaccini ai medici di famiglia» da parte del Dipartimento di prevenzione. «Non abbiamo alcuna facoltà nei confronti dei medici del distretto. Noi spiega Ciarrocchi monitorato la situazione delle vaccinazioni a domicilio per gli over 70 e 80, che sono ancora abbastanza statiche. Il compito di stimolare i medici di medicina generale a vaccinare è del distretto, che deve anche fornire le liste dei non vaccinati». Quelle che Misericordia e gli altri medici dicono di non aver mai ricevuto. «Fin dall'inizio spiegava il sindacalista dei camici bianchi , siamo stati marginalizzati rispetto alla disponibilità delle dosi. Il blocco si è creato all'inizio della campagna vaccinale, quando era importante vaccinarsi». Blocco con cui, se davvero c'è stato, per Ciarrocchi, il Dipartimento di prevenzione non c'entra. Cinque i nuovi contagi registrati ieri nel Fermano. Che portano a 10.332 le persone che, nella nostra provincia, hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. Scendono a quattro i pazienti positivi all'ospedale Murri, tutti ricoverati a Malattie infettive. Sale, invece, a 91 il numero delle persone in quarantena (+10 rispetto a martedì), di cui sette sintomatiche. Porto Sant'Elpidio è il Comune con più contagi (12, +4), seguito da Fermo (8, +1), Sant'Elpidio a Mare (7, +2) e Porto San Giorgio (6, +1).

