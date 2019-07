Edilizia scolastica in arrivo 1,3 milioni per la Provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE RISORSE FERMO Nuove risorse per l'edilizia scolastica. Nel sito del Miur (Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca) è stata pubblicata la graduatoria degli enti locali ammessi a finanziamento per la progettazione di interventi nelle scuole. Nel Fermano, al bando ha partecipato la Provincia che si è vista assegnati sei diversi finanziamenti, per un totale di 1,3 milioni. Vetustà degli edifici scolastici, sismicità della zona in cui sono situati, mancanza di agibilità, eventuali ordinanze di chiusura e quote di...