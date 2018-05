C'è il piano di ricostruzione per la sicurezza nelle scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMAASCOLI Dopo l'annuncio, arriva l'ordinanza. E adesso, col nuovo, aggiornato Piano per gli interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino degli edifici pubblici scuole in primis sono in arrivo decine di interventi nel Piceno, di cui ben 20 solo per le sedi scolastiche cittadine cui si aggiungono un paio di interventi relativi agli uffici comunali e altri due per l'adeguamento sismico delle caserme della guardia di finanza e dei carabinieri. Inoltre, con il provvedimento del commissario De Micheli (che sblocca gli elenchi...