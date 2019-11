Una baia da record Portonovo supera le 70mila presenze

I DATI

ANCONA Un baia da record nell'estate appena passata. Secondo i dati diffusi da Assoturismo fino al 30 settembre Portonovo aveva accolto 74mila visitatori, un +5% rispetto al 2016, un anno nero per il turismo in tutta la regione. La permanenza media è stata stimata in circa 4 giorni, mentre la spesa media per turista è cresciuta del 4%. Gli stranieri hanno rappresentato un terzo dei turisti complessivi con arrivi significativi da Germania, Gran Bretagna e Belgio. Ma anche il porto è stata una superstar dell'estate. Con i 651.687 passeggeri transitati tra giugno ed agosto lo scalo di Ancona ha fatto registrare un boom di presenze, consolidando l'andamento del 2018 e confermandosi punto di riferimento per i collegamenti internazionali nel mare Adriatico. Un ottimo risultato che si traduce in 281.008 sbarchi ed in 328.887 imbarchi. Nel dettaglio i passeggeri dei traghetti sono stati 600.678, mentre il traffico marittimo ha registrato, fra giugno e agosto, 1.127 toccate-navi. Sono stati 847 i traghetti, 197 le navi portacontainer, 29 quelle specializzate nel trasporto delle merci rinfuse secche e 54 crociere. Un settore quest'ultimo di tutto rispetto dove i passeggeri sino a fine agosto sono stati oltre 51 mila unità, di cui 41.792 in transito e ben 9.217 in home port, vale a dire persone che hanno scelto di partire dal capoluogo marchigiano. Il prossimo venerdì ci sarà la toccata conclusiva della Msc Sinfonia mentre la compagnia ha già confermato Ancona nella geografia dei viaggi del 2020. Stagione crocieristica arricchita anche dall'arrivo di diverse altre compagnie che hanno deciso di confermare o inserire per la prima volta l'attracco nello scalo dorico.

