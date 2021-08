Un peccato perché la variante che neutralizza le curve di Valfabbrica (la nuova 318 bis) costituiva un guadagno enorme in fatto di tempo e di mal di pancia. Che in queste condizioni va in fumo. Siamo alle porte delle Marche: il confine si supera nella lunga e stellare galleria di Fossato di Vico. Ma all'uscita c'è la sorpresa, dopo essersi immessi sulla Statale 76: dal km 8 al chilometro 16 si torna in corsia singola. Siamo allo svincolo Fabriano Ovest: cinque delle sei gallerie del tratto della città della carta si fanno a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Si torna di nuovo a 110 chilometri orari solo prima di Fabriano Est. Il tempo del comodo curvone verso sinistra su cui si affaccia il nuovissimo svincolo di Albacina-Cerreto e prima della galleria Sassi Rossi la doppia carreggiata va di nuovo in fumo.

L'ultimo, vero problema

Saremmo nel cuore dell'ultimo, vero problema di Quadrilatero se non fosse che, concretamente, si tratta del quinto restringimento dall'inizio del viaggio. Poco più avanti, a fianco della galleria Mariani ci sono i piloni del viadotto omonimo in costruzione: qui sotto sono stati scoperti i sei fusti di cromo esavalente, ancora da rimuovere. Lavori bloccati in basso e, ovviamente, lavori bloccati sopra. Il doppio senso di marcia si allunga fino a dopo la galleria Valtreara nella zona dello svincolo omonimo. Qui inizia un altro corposo tratto rallentato che termina all'uscita di Serra San Quirico, ora chiusa. Si tratta del cantiere più importante in senso di estensione della Quadrilatero e comprende, sempre in direzione Ancona, la nuova galleria Gattuccio nord da 358 metri (chiusa) e subito dopo la lunghissima Gola della Rossa Nord (tre chilometri e settecento ancora da asfaltare) che taglierà sotto la montagna per ricongiungersi appunto allo svincolo Serra San Quirico. Tra le due gallerie ci sono alcuni operai che si stanno occupando dell'impermeabilizzazione dell'inizio del fornice Gola della Rossa Nord: mancano 50 metri di galleria «che arriveranno nei prossimi giorni» spiegano gli operai. Sembra la fine dell'odissea e invece prima di vedere le insegne del casello di Ancona Nord ci sono altri due restringimenti di carreggiata: a cavallo dell'uscita di Castelbellino ci sono altri due chilometri a passo di cammello così come tra gli svincoli di aeroporto e Monsano: altri due chilometri. Alla faccia della strada gioiello.

