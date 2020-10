Un caso positivo ogni 10 tamponi Ad Acquasanta micro zona rossa

I NUMERI

In 24 ore, aumentano i tamponi e calano i positivi rispetto al giorno precedente. Per dare la giusta interpretazione alla curva del Covid in costante evoluzione, però, i numeri assoluti non bastano. Che il virus, dopo il rallentamento estivo, sia tornato a correre veloce lo si capisce leggendo il dato in prospettiva e raffrontandolo con i ricoveri, in terapia intensiva e non. Partendo dal bollettino quotidiano, il Servizio Sanità della Regione comunica che, su 913 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi (1882 quelli totali), le persone trovate positive al coronavirus sono 89, di cui 25 in provincia di Macerata, 21 nell'Anconetano, 16 nel Pesarese, 6 nel Fermano, 17 nell'Ascolano e quattro da fuori regione. Casi che comprendono 17 soggetti sintomatici, 25 contatti in setting domestico, 27 contatti stretti di casi positivi, un caso registrato nel setting lavorativo, cinque nei contatti in ambiente di vita/divertimento e quattro in quello scolastico/formativo. Su 10 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. I contagi nell'Ascolano hanno portato addirittura all'istituzione di una micro zona rossa: ad Acquasanta un'ordinanza sindacale ha isolato le frazioni di Pozza e Umito (circa 60 i residenti confinati a casa).

Paragonata al giorno precedente, la situazione appare di poco migliorata: nel bollettino di lunedì, infatti, i positivi erano 98 su 694 tamponi nel percorso nuove diagnosi. Contestualmente, però, aumentano i ricoveri, passati in 24 ore da 113 a 118, con quelli in terapia intensiva che arrivano a 19 (16 il giorno precedente). Si è poi verificato un decesso all'ospedale di Fermo: una donna di 87 anni residente ad Ascoli Piceno che presentava patologie pregresse. È la vittima numero 997. La corretta lettura dell'andamento dell'epidemia la dà però l'evoluzione della curva. Prendendo, ad esempio, il bollettino di due settimane fa, è possibile constatare come l'accelerata del virus ci sia stata tremenda: il 6 ottobre, c'erano 35 positivi su 905 tamponi ed i ricoverati erano 35, di cui appena sei in terapia intensiva. Un mese fa, nel bollettino del 20 settembre, i positivi erano 31 a fronte di 921 tamponi, 24 i ricoverati, di cui due in terapia intensiva.

Martina Marinangeli

