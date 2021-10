Quattro vaccini, protezioni diverse Ecco chi contrasta tutte le varianti

LO STUDIO

ANCONA La terza dose dopo sei mesi dalla prima vaccinazione. È questo l'intervallo minimo dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione anti-Covid che devono rispettare, per assumere la terza dose, i fragili e gli over 60, le nuove categorie per cui una circolare del ministero della Salute ha dato via libera alla vaccinazione booster.

Il dossier

Il periodo di sei mesi è infatti quello più indicato dalle aziende farmaceutiche come il limite di efficacia massima del vaccino. Da Pfizer a Moderna, a AstraZeneca a Johnson & Johnson, in linea generale tutte si dicono favorevoli alla terza dose: se infatti, dopo 6 mesi, la protezione per le forme gravi della malattia risulta pressoché invariata, successivamente la terza dose potrebbe garantire una maggiore protezione anche dalle forme lievi della malattia. Ecco, per le 4 aziende, l'immunità dei loro vaccini in base agli ultimi studi disponibili e diffusi nell'ultimo periodo: due dosi di Pfizer sono efficaci al 90% contro i ricoveri per Covid-19 per tutte le varianti, inclusa la Delta, per almeno sei mesi. Secondo un rapporto dell'azienda americana inviato alla Fda, l'immunità alle forme leggere o moderate di Covid, scende notevolmente tra i 6 e gli 8 mesi dopo la seconda dose di Pfizer. Anche senza il booster la protezione del vaccino rimane però forte nei confronti dei rischi di malattia grave. Per Moderna a sei mesi dalla seconda dose, il vaccino anti-Covid continua a proteggere da almeno 6 varianti, compresa la Delta.

Nel dettaglio

Ed è di almeno 6 mesi la protezione del vaccino a un dosaggio più basso (un quarto) di quello standard. Il ciclo completo di Astrazeneca rispetto alla variante Delta garantisce un'efficacia del 67% (era del 74,5% contro la variante alfa). Una singola dose serve invece a poco, con un'efficacia di poco superiore al 30%. Il richiamo a sei mesi per il vaccino contro il Covid di Johnson & Johnson aumenta di 12 volte il livello di anticorpi. Dopo 2 mesi, invece, il livello di anticorpi ha un incremento di 4 volte e la protezione arriva al 94%.

mtb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA