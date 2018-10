Può bastare un Sms per avvertire il 113 e fermare gli spacconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CAMPAGNAANCONA Fa paura il bullismo, quello reale e quello virtuale che lascia comunque segni indelebili sulla vita delle vittime. Si susseguono le iniziative delle forze dell'ordine per alzare un argine al fenomeno dilagante. La polizia postale ├Ę in prima linea. A marzo scorso gli operatori della Polposta hanno incontrato in tutta Italia oltre un milione e 300mila studenti sia nelle piazze sia nelle scuole, 147.000 genitori, 82.500 insegnanti per un totale di 10.750 istituti scolastici, 39.000 km percorsi e 190 citt├á raggiunte sul...