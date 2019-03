«Oggi un pellegrinaggio alle sorgenti della fede»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA FESTALORETO Chiesa italiana in festa per l'arrivo, questa mattina, di Papa Francesco a Loreto. Monsignor Stefano Russo, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana e vescovo della diocesi di Fabriano-Matelica: «Il Pontefice manifesta vicinanza a una terra del centro Italia che ancora soffre per colpa del terremoto». Oggi, alle 12, suoneranno a festa le campane di tutte le chiese marchigiane. «La visita di Papa Francesco a Loreto è un segno carico di valenze positive. Innanzitutto perché valorizza un Santuario mariano che...