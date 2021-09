mancano quasi 30mila. Tra i 50 ed i 59 anni il numero dei non vaccinati cresce quasi del doppio rispetto al target precedente: sono 57.598 i no vax che hanno deciso di evitare l'inoculazione, tra incertezze e convinzione. Su 240.946 cittadini di questa età hanno ricevuto il siero in doppia dose 183.348, pari al 76,1%: in Italia lo ha accettato quasi l'80%.

Il nodo da sciogliere

Ma è tra i 40 e i 49 anni che la forbice si allarga in maniera considerevole, tanto che sono oltre 67 mila su 221.299 i marchigiani ancora senza la protezione dal virus. Chi ha ricevuto la prima dose fa parte del 69,66% di cittadini di questo decennio ma in Italia ad averlo richiesto è il 78,1%. La somma dei No vax arriva così a 309.552, praticamente identica a quella di poche settimane fa. D'estate la vaccinazione ha segnato il passo, ma la frenata ha continuato anche a settembre e non è servito nemmeno il decreto Green pass bis a rimettere in fila chi ancora è senza profilassi. Tanto che anche fra i 30 ed i 39enni, sono in 51mila a lasciare indietro la somministrazione vaccinale. Su 162.308 persone in 11.099 hanno effettuato la prima dose. Il 68,45% contro il 75,7% rispetto alla media nazionale.

