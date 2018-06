Dal tramonto all'alba Diecimila in tre giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BY NIGHTANCONA Le luci del tramonto, il via vai di gente tra le banchine, sullo sfondo le navi pronte ad attraccare o in navigazione verso chissà dove. Il fascino del porto non può lasciare indifferenti e lo confermano le numerosissime presenze che nel weekend hanno affollato l'area di Ti Ci Porto Festival e dello Street Food Festival organizzato da Raval Family, con i food truck colorati provenienti da tutta Italia, il mercatino dell'artigianato e la musica coinvolgente dei dj ospiti. Oltre 10mila le presenze registrate tra venerdì e ieri...