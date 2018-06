CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ci sono sempre spazi di miglioramento, ammette Mancinelli: «Si può lavorare a una migliore organizzazione della macchina comunale, come si può immaginare un diverso assetto di alcune municipalizzate, penso a Mobilità e Parcheggi, ma sono dettagli». E dal governo nazionale gialloverde, si aspetta «solo che tenga fede agli impegni presi sull'uscita a Nord dal porto».Valeria Mancinelli conclude festeggiando una domenica elettorale che per lei era iniziata non molto presto, vista la maratona notturna che l'attendeva tra spoglio e...