Asili, mense e matrimoni tariffe comunali: che botta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CIFRE ANCONA Da quest'anno le auto ibride pagheranno una tariffa dimezzata per la sosta. La Giunta ha approvato le tariffe per i servizi comunali per l'anno 2019 e ha deciso di introdurre questa novità per incentivare l'uso delle auto elettriche e ibride. Gli anconetani continueranno invece a spendere molto per asili, mense scolastiche e matrimoni. Ad esempio la retta mensile per gli asili nido oscilla da 320 a 450 euro in base all'orario di uscita, e per chi sceglie il rito civile, i matrimoni possono costare fino a 800 euro. Le tariffe...