7Un laboratorio mobile per i tamponi anti coronavirus. È stato il governatore della Regione Francesco Acquaroli a tagliare il nastro, ieri mattina a Sarnano, per inaugurare il camper itinerante (nella foto Maurizio Rillo/Regione Marche) organizzato dalle Terme di Sarnano per il tampone anti coronavirus. «Purtroppo - ha commentato il presidente delle Marche - questa ondata epidemica ci mette davanti al ritorno del Covid in maniera forte e tutte le iniziative che sono volte a cercare di limitare la potenza del virus nel contagio sono aspetti essenziali». Acquaroli ha insistito su uno dei fronti cruciali di questa seconda ondata della pandemia. «È importante ricercare i positivi e quindi tutti quelli che sono portatori del virus anche asintomatici - ha aggiunto - È fondamentale fare squadra per limitare gli effetti del virus». All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il presidente delle Terme Marco Nacciarriti e il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili. Acquaroli ha sottolineato la necessità di fare sinergia tra le differenti forze in campo in un momento in cui le strutture ospedaliere della Regione stanno profondendo uno sforzo massimale. «Iniziative come questa - ha detto ancora - sono importanti per la sicurezza dei cittadini e hanno un impatto positivo anche sulle strutture sanitarie che quando la curva cresce purtroppo ne risentono in maniera forte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

