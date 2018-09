CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

1 Che tipo di lavori sono previsti per la Flaminia?«I lavori riguardano la riasfaltatura di via Flaminia in un tratto di poco più di un chilometro fra piazza Rosselli e il bypass della Palombella. E' prevista la fresatura e il rifacimento della pavimentazione, incluse eventuali bonifiche dei sottofondi che potrebbero presentare carenze strutturali. L'importo finanziario è di 500mila euro. La gara è stata aggiudicata con un ribasso d'asta del 18,4% sull'importo dei lavori. Il direttore del cantiere sarà il geometra Mirco Tittarelli, il...