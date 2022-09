Massaggi, che passione. Fra le novità dell’ultimo World Wellness Weekend tenutosi in Val di Fiemme spuntano nuove tecniche di massaggio per riequilibrare le emozioni e rilassare corpo e mente. Uno dei new trend arriva da Bali e si chiama Kebahagiaan (cioè, felicità). Questa tecnica si basa sull’unione di tocchi leggeri, digitopressione e mobilizzazioni articolari, con azione stimolante a carico del sistema cardiovascolare e linfatico. Il Kebahagiaan massage è un trattamento total body, che si avvale di una manualità delicata da parte della spa therapist, complici piccole frizioni. Il trattamento si esegue con l’ausilio di olio di cocco e altri oli essenziali dai profumi intensi (come frangipane, ylang ylang, citronella o gelsomino) che interagiscono positivamente sull’umore. Il massaggio della felicità dura tra un’ora e un’ora e mezza, allevia gli scompensi emotivi e assorbe le tensioni muscolari. Un’altra tecnica di tendenza per gli amanti delle beauty farm è il Thai Toksen (che affonda le radici in antiche pratiche dei monasteri buddisti thailandesi), dove si utilizza il Tok, un leggero strumento di legno con cui si esercitano delicate pressioni sul corpo. Le mani della terapista operano sui cosiddetti Sen, i meridiani energetici della visione olistica thai, con micropercussioni che rimuovono i blocchi. È utile per combattere dolori cervicali o posturali e per chi ha problemi a spalle o gambe.