Pesaro, TeamSystem investirà un miliardo di euro di ricerca, sviluppo e open innovation entro il 2027

PESARO - Un miliardo di euro da investire in ricerca, sviluppo e open innovation entro il 2027. È questo il piano di lavoro di TeamSystem, società pesarese, è tra i più importanti player italiani nel settore ICT e negli anni si è posizionata come vero e proprio abilitatore di competitività digitale per i propri clienti offrendo soluzioni per la gestione delle PMI e degli studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati).

Il TeamSystem Tech

L'annuncio, si legge in una nota della socità che ha sede a Pesaro, Milano, Bologna, Campobasso, Catania, Jesi, Mantova, Napoli, Roma e Torino, è stato fatto durante la TeamSystem Tech Conference 2023, una convention di tre giorni dedicata a tutte le persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all'implementazione dei progetti di ricerca & sviluppo.

L'obiettivo

L'obiettivo degli investimenti è potenziare le soluzioni e le competenze del team per digitalizzare l'intera catena del valore di aziende e professionisti. «Lavorare per la digitalizzazione del Paese è un compito che richiede grande costanza e un continuo impulso verso la ricerca e il perfezionamento delle tecnologie per poter raggiungere sempre nuovi livelli di innovazione.