Un po' di Marche ai vertici dell'editoria, il fanese Fabrizio Nicotra nuovo direttore di Leggo

Caltagirone Editore S.p.A. comunica - in una nota - che, dal 19 agosto, Fabrizio Nicotra assumerà la direzione del quotidiano Leggo. Nicotra, nato a Fano nel 1971, ha un'esperienza pluriennale nel settore avendo ricoperto ruoli di alto profilo nel corso della sua carriera professionale.

Fabrizio Nicotra è il nuovo direttore di Leggo

Ha infatti collaborato con quotidiani e radio locali e, dopo aver frequentato l'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, dal 1999 è stato corrispondente da Montecitorio prima per Agr, agenzia giornalistica radiofonica del gruppo Rcs e poi per l'agenzia Ansa per la quale ha seguito anche le attività dei governi Berlusconi e Prodi. Nel 2008 è entrato a far parte del servizio politico de Il Messaggero di cui è diventato vice responsabile nel 2010. Nel 2021 ha assunto la responsabilità come vice della Cronaca di Roma. «L'editore - si legge nella nota - esprime un augurio di buon lavoro al dott. Nicotra e ringrazia per il lavoro svolto con forte impegno e professionalità il direttore uscente Davide Desario».