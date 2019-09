Federico, 33 anni, guida della spedizione nelle terre inesplorate in Nepal

di Maria Teresa Bianciardi

ANCONA - Un passo dopo l'altro per 133 chilometri, arrampicandosi e discendendo con un dislivello complessivo di 11.200 metri. Missione Nepal per 9 esperti italiani specializzati in speleologia, climatologia, geologia, scienze naturali, marketing, comunicazione e turismo sostenibile: una spedizione per osservare i cambiamenti climatici, un'esperienza pilota che potrebbe aprire la strada alla scoperta delle zone del pianeta che rischiano di scomparire perché minacciate anche dall'azione dell'umo. Domenica il team partirà da Fiumicino. Zaino in spalla pure per Federico Agostinelli, 33 anni di Mondavio in provincia di Pesaro Urbino, membro del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.