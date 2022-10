ANCONA Lo strano caso della Form in stallo da mesi finisce in tribunale. In primo piano, c’è il limbo in cui è intrappolata la più importante orchestra del panorama musicale marchigiano, senza direttore artistico dallo scorso 1 settembre. Sullo sfondo, un duello tutto interno alla maggioranza regionale che ha assunto proporzioni tali da aver fatto scivolare la vicenda su una china legale. Il nodo gordiano che tiene in scacco la Fondazione è quello della nomina del successore di Fabio Tiberi, il cui incarico come direttore artistico è scaduto lo scorso 31 agosto. Ma bisogna riavvolgere ancora il nastro per capire l’intricata vicenda.

I termini scaduti

Il 20 maggio sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature per il ruolo e, a giugno, la commissione valutatrice - che vede tra i componenti anche la dirigente regionale del settore Cultura Daniela Tisi - si era espressa sul nome, scegliendo Santa Pirruccio (del Conservatorio Rossini) come unica idonea tra le candidature. Eppure il posto non è ancora stato assegnato e, stando ai ben informati, la ragione sarebbe legata al veto posto dal capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli. Il consiglio di amministrazione della Form presieduto da Marco Manfredi ha iniziato a tergiversare e, per portare alla luce le ragioni dell’impasse, gli avvocati di Pirruccio - Andrea Filippini, del Foro di Arezzo, e Laura Versace, del Foro di Ancona - hanno fatto richiesta di accesso agli atti, fin qui negata. Per questa ragione, negli scorsi giorni i due legali hanno presentato formale ricorso al Tar delle Marche per chiedere l’accesso «ai documenti relativi alla procedura di selezione per l’individuazione del direttore artistico della fondazione», Ricorso notificato anche alla Regione che sulla Form esercita controllo e vigilanza. Intanto, l’orchestra è da oltre un mese e mezzo senza direttore artistico e si sta profilando l’ipotesi di nominare Tiberi come facente funzione pro tempore per garantire funzionalità alla Form, intrappolata in un limbo dai contorni molto opachi.