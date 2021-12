Super Green pass per palestre, piscine e Bingo. Giro di vite sulle attività dove bastavano i tamponi. Il certificato verde vaccinale scadrà dopo sei mesi

ANCONA - Mascherine obbligatorie anche in zona bianca, quelle Ffp2 dovranno essere indossate sui mezzi pubblici ma anche al cinema, nei teatri, allo stadio e nei palazzetti. Il governo ha alzato lo scudo anti Covid con il nuovo decreto che tenta di frenare il dilagare della variante Omicron bloccando i festeggiamenti in piazza e i raduni in discoteca. Ma sarà un Natale normale.

1) Con il nuovo decreto cosa cambia per le festività natalizie? È possibile riunirsi in famiglia o con amici questa sera e domani?

Sì. Il governo non ha introdotto misure che limitano le riunioni familiari, ma gli esperti consigliano comunque di mantenere le distanze, di arieggiare gli ambienti e di effettuare un tampone in caso di precedenti contatti a rischio.





2 Per Capodanno invece è possibile festeggiare nelle piazze delle città?

No. Il nuovo decreto ha vietato tutte le feste all’aperto per evitare assembramenti. È stata decisa anche la chiusura immediata delle discoteche e dei locali da ballo fino al 31 gennaio: quando riapriranno i clienti dovranno mostrare il Mega Green pass (con la terza dose) oppure il Super Green pass con un tampone negativo.



3 Sì possono utilizzare i mezzi pubblici con la mascherina chirurgica?

No. È stato introdotto l’obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2 al cinema, nei teatri, nei locali di musica dal vivo e per eventi sportivi, sia al chiuso che all’aperto. Lo stesso vale sui mezzi di trasporto (treni, aerei, traghetti ma pure bus, tram e metro e tutto il trasporto pubblico locale). Si sta valutando la possibilità di calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2, soprattutto per gli studenti. Fino al 31 gennaio, invece, sarà obbligatoria la mascherina all’aperto in tutto il territorio nazionale, anche in zona bianca.



4 È ancora consentito consumare al bancone del bar senza certificato verde?

La stretta del governo è arrivata anche qui. Fino al 31 marzo è necessario esibire il Green pass rafforzato (quello cioè disponibile solo per vaccinati e guariti) in bar, ristoranti, locali ed enoteche al chiuso anche per consumare cibi o bevande al banco. Chi ha il solo esito negativo del tampone non potrà quindi prendere un caffè o un cocktail o mangiare un tramezzino al bancone del bar, ma solo tra i tavolini all’aperto.



5 Si può entrare in palestra, nelle piscine, nei musei e alle terme con il Green pass base?

Dal 30 dicembre ci vorrà il Super Green pass anche per tutte quelle attività in cui si poteva accedere anche con il solo tampone: palestre, piscine, mostre, musei, centri termali e benessere (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.



6 Quanto durerà il Super Green pass?

Dal 1° febbraio 2022 verrà ridotta la durata del Green pass vaccinale da 9 a 6 mesi. L’avvio della misura è posticipato rispetto alle altre per evitare che troppi cittadini restino senza certificazione verde e che si crei un imbuto delle vaccinazioni difficilmente gestibile.



7 E quando si farà la terza dose di rinforzo?

Con un’ordinanza del ministero della Salute verrà anticipata ulteriormente la possibilità di fare il booster: da 5 a 4 mesi, rispetto alla data di somministrazione della seconda dose vaccinale.



