​Caso Silvestri, test del Dna al figlio di 3 mesi. Solidarietà dalla Leonardi (Fdi Marche): «Attacco vergognoso»

ANCONA- Solidarietà alla donna e alla madre. Così la coordinatrice regionale delle Marche di Fratelli d'Italia Elena Leonardi nei confronti dell'onorevole Rachele Silvestri a causa dell'esecuzione del test del Dna sul figlio di tre mesi: «Trovo veramente increscioso l'episodio che vede coinvolta On. Rachele Silvestri, deputata marchigiana che rappresenta Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. Non è ammissibile nel 2023 che una donna, una madre, sia costretta a sottoporre la propria famiglia a una simile tortura mediatica, fatta di calunnie e pettegolezzi come strumenti per screditare la persona e infangare la credibilità di chi rappresenta le istituzioni»

La difesa

«Attaccare poi la maternità, forse la sfera più intima della femminilità, rappresenta un punto veramente basso e deplorevole. Già era squallido l'attacco mediatico che aveva subito Rachele riguardo l'assenteismo, dettato non da mancanza di impegno ma dal necessario congedo per maternità, questa ulteriore triste vicenda conferma quanto oggi sia ancor più necessario tutelare le donne e le madri, portando rispetto a coloro che hanno deciso di rappresentare i cittadini nelle massime istituzioni nazionali. A titolo personale e a nome di tutta la comunità marchigiana di Fratelli d'Italia, manifesto la massima solidarietà a On. Rachele Silvestri e spero che chi ha il coraggio di offendere senza alcun fondamento provi vergogna per il dolore provocato».

Solidarietà anche dal Pd

«Solidarietà alla collega Rachele Silvestri oggetto di un’insopportabile calunnia che ha leso la sua immagine pubblica e toccato la vita familiare. Questo è un Paese che deve fare i conti ogni giorno con un maschilismo strisciante che si esercita anche in questo modo vergognoso». Così in un tweet, Irene Manzi, deputata marchigiana del Pd