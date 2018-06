«Quando ti picchiavo di più â€‹stavi buona»: lo stalker violento finisce a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - «Quando ti picchiavo di più stavi buona, adesso che ti picchio di meno ti permetti di fare ciò che vuoi». Le minacce sono arrivate dopo. Prima, quando convivevano, lui l’avrebbe presa a calci, pugni e schiaffi. Un serbo di 38 anni residente a Treia è accusato di maltrattamenti in famiglia, stalking e tentata estorsione. Accuse pesantissime per fatti di estrema violenza. Vittima, la ex compagna, una maceratese che lavora in un’associazione del posto. Tantissime minacce: «Stai attenta», «Giorno e notte ti seguirò sempre», «Ti faccio stare male come stava male (un’altra donna) però tu starai peggio di lei». Al processo ieri è stato sentito un politico legato all’associazione.