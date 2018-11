Bar, Comune e Università nel mirino dei ladri Messi a segno colpi a raffica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Comune, Università e un bar nel mirino dei ladri che martedì notte hanno agito con un autentico blitz che ha preso di mira Palazzo Conventati in piaggia della Torre, la facoltà di Lingue e scienze storiche in corso Cavour ed il bar Ezio in via Garibaldi. Nel mirino dei malviventi i soldi dei distributori di snack e bevande e delle macchinette slot. I ladri sono entrati in azione nella notte a Palazzo Conventati: una volta all’interno dei locali municipali hanno forzato i dispositivi e preso tutte le monete prima di fuggire e far perdere le proprie tracce nel buio della notte. A vuoto il tentatiuvo di furto al bar Ezio.I colpi alla fine non hanno fruttato un bottino ingente, in quanto sono state forzati i distributori di merendine e bibite ed è stato portato via quanto vi era all’interno. I malviventi hanno atteso la notte per entrare in azione. Introdottisi all’interno del palazzo si sono diretti unicamente nel luogo che ospita i distributori di snack e bibite. Indagano i carabinieri.