MACERATA - Un ritorno ad area di sosta a ridosso delle mura o uno spazio pedonale libero da veicoli che valorizzi Porta Mercato e l’arena Sferisterio? La conclusione dei lavori che hanno riguardato i marciapiedi di viale Trieste, lato mura, con il rifacimento della rete fognaria e il posizionamento della nuova pavimentazione che ha sostituito quella piuttosto sconnessa esistente apre anche un dibattito in città sul futuro utilizzo di questi spazi. Tornerà ad essere utilizzata come in precedenza, ovvero un misto tra zona pedonale e sosta per auto in prossimità dello Sferisterio, oppure quello spazio di parcheggio prospiciente Porta Mercato diventerà una sorta di piazzetta da lasciare libera dalle auto e dedicata solo ai pedoni? Da un lato si toglierebbero alcuni stalli di sosta Apm che sono certamente utili agli automobilisti, dall’altro però il colpo d’occhio libero dai veicoli dell’intera piazza Nazario Sauro sarebbe molto più accattivante.

APPROFONDIMENTI IL CANTIERE Rotatoria Costamartina a Civitanova, l’obiettivo è migliorare la viabilità: la provincia appalta i lavori



«Mancano alcune rifiniture su cordoli e aiuola ma di fatto l’intervento è stato completato: subito questo tratto sarà riaperto al passaggio dei pedoni ma non alla presenza di auto in quanto si deve consolidare la pavimentazione appena installata - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Su come utilizzare in futuro questo spazio ci sono una valutazione e una riflessione in corso: di sicuro verranno riposizionati i due stalli di sosta per disabili mentre dovremo capire se riutilizzare questi spazi per la sosta auto strisce blu come era in precedenza oppure sfruttare questa rigenerazione lasciando tutta quell’area senza più auto parcheggiate. In effetti come appare adesso il colpo d’occhio è certamente bello, con Porta Mercato e Sferisterio che ne guadagnano dall’assenza di auto in sosta. Credo che debba essere una scelta aperta ai maceratesi, alla luce di questa nuova sistemazione della pavimentazione che dà il senso di piazza, di prossimità al monumento principale della città. Potremo sfruttare questo lasso di tempo nel quale comunque le auto non potranno tornare a sostare subito sulla nuova pavimentazione per ragionarci sopra. Penso che qualunque soluzione verrà decisa avrà le sue buone ragioni, potrebbe essere adottata una scelta che in alcuni periodi dell’anno porti a lasciare questi spazi senza auto in sosta e altri con le auto parcheggiate». Adesso i lavori si sono spostati sul lato opposto di viale Trieste, quello dove sono presenti diverse attività commerciali, proseguiranno poi sulla discesa di viale Don Bosco per concludersi all’incrocio con via Piave.