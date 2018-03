Si barrica in casa e tenta il suicidio: i carabinieri irrompono e la salvano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA- Si è chiusa in casa, ha ingerito vino e farmaci e poi con un coltello ha cercato di mettere fine alla sua vita. Il pronto intervento dei carabinieri di Sarnano che hanno fatto irruzione all’interno della casa, ha evitato che il gesto si trasformasse in tragedia. Protagonista dell’episodio, avvenuto nella mattinata di ieri, una donna di 48 anni residente in una frazione di Sarnano che è stata trasportata all’ospedale di Macerata. Arrivati sul posto, i militari hanno notato una donna in evidente stato confusionale che si era chiusa in casa e brandiva un coltello da cucina contro se stessa. I carabinieri hanno cercato di distogliere la donna dalle sue intenzioni e di aprire la porta, ma inutilmente, e prima che la situazione potesse degenerare i militari hanno forzato la porta, sono entrati e hanno bloccato la donna che ha opposto una notevole resistenza. Il gesto della donna, trasportata all’ospedale e tenuta sotto osservazione, pare sia da ricondurre a problemi di carattere personale.