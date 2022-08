Nei panni di Sarah Jessica Parker per un weekend. È questa l'incredibile opportunità messa a disposizione dell'attrice, che insieme al marito Matthew Broderick ha pubblicato su Booking un annuncio di affitto per il suo cottage negli Hamptons. Si tratta di una deliziosa proprietà ad Amagansett, al mare, dove sarà possibile trascorrere un fine settimana all'insegna del relax, del divertimento e del buon gusto.

Sarah Jessica Parker, in affitto su “Booking” la sua casa negli Hamptons

«Volevamo che la proprietà fosse una casa a tutti gli effetti, quindi l’abbiamo arredata con pezzi vintage che avevamo collezionato nel corso degli anni e abbiamo reso il cortile un luogo versatile dove poter godere di tramonti estivi, barbecue e incontri divertenti. È stato progettato pensando all’amore, al relax e ai momenti felici» spiega entusiasta Sarah Jessica Parker. «Quando abbiamo progettato lo spazio, il nostro obiettivo era quello di creare una vacanza perfetta per la famiglia e gli amici che fosse confortevole, privata e che accentuasse la vicinanza della struttura alla spiaggia»

L'aspetto più incredibile riguarda però il prezzo. Per un weekend all inclusive, comprensivo di gita in spiaggia, visita all’ex mercato degli agricoltori del villaggio di Amber Waves Farm e pomeriggio di shopping ad Amagansett Square, la cifra richiesta è di appena 19.98 dollari. Un prezzo più che democratico per un weekend da diva con tanto di décolleté SJP, omaggiate dalla protagonista di «Sex And The City».

«Sono entusiasta di accogliere gli ospiti in questa piccola casa lontano da casa sulla spiaggia e spero che lo spazio accogliente che abbiamo creato nel nostro cottage degli Hamptons sia proprio quello che il dottore ha ordinato». L'offerta è valida solo per il weekend del 26-28 agosto, come non approfittarne?