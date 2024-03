Martina Stella, separazione da Andrea Manfredonia dopo il tradimento. A lei la casa di Roma

Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono separati. Gli ormai ex coniugi erano sposati da sette anni e avevano convissuto per tre prima del matrimonio. Come riporta Il Messaggero, il tribunale civile di Roma avrebbe emesso il decreto di omologazione, ovvero il provvedimento che rende efficace un accordo di separazione consensuale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, l'attrice e il procuratore sportivo avrebbero preso questa decisione in modo civile e l'accordo prevede l'affidamento congiunto del figlio Leonardo di tre anni e che lei rimanga a vivere a Roma con il piccolo e la figlia Ginevra nata dalla precedente relazione con Gabriele Gregorini.

La rottura tra Martina Stella e Andrea Manfredonia

Come riporta Il Messaggero, Martina Stella e l'ormai ex marito Andrea Manfredonia sarebbero entrati in profonda crisi lo scorso agosto: l'attrice avrebbe, infatti, scoperto una relazione extraconiugale del procuratore sportivo.

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi e che risale a gennaio, Martina aveva parlato del momento delicato che stava attraversando il suo matrimonio e aveva detto: «Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Ora i rapporti tra di noi sono rispettosi. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili».

Poi, aveva aggiunto: «È un periodo non facile, di ricostruzione. È arduo parlare dei miei momenti dolorosi e anche sui social cerco sempre di dare un'immagine positiva di me, ironica e solare come sono io».

Martina Stella e le sue relazioni

Sempre nell'intervista rilasciata a Oggi, Martina Stella aveva parlato delle sue relazioni passate, storie con altrettanti vip, quali Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani: «Ho vissuto le mie relazioni sotto i riflettori e questo non ha aiutato.

E poi sono sempre stata una donna indipendente, centrata su me stessa e sul mio mestiere. Indomabile. Questo ha complicato le cose».