Belen e Andrea Iannone pendolari di lusso: con l'aereo privato da Maria De Filippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Per recarsi a Romasceglie il volo privato.Leggo.it torna a parlare della showgirl argentina che per spostarsi dalla sua Milano, dove abita, alla Capitale e invece di scegliere il treno, lei e il fidanzatosono stati fotografati da “Diva e donna” mentre salgono su un “taxi dei cieli”, unnoleggiato per raggiungere Maria De filippi e partecipare a “C’è posta per te”.