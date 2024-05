Fedez sul jet privato con una misteriosa bionda, arriva la frecciata di Chiara Ferragni: la foto scatena i follower

Chiara Ferragni e Fedez, la frecciata viaggia sui social. Che tra i due non tiri ormai una gran aria è risaputa e la pratica di divorzio ormai è dietro l'angolo. Dopo aver messo in vendita la super villa cinque stelle lusso sul lago di Como, comprata appena un anno fa, nelle ultime ore Chiara Ferragni pare aver voluto prendere in giro l'ex marito Fedez attraverso una stories Instagram. Andiamo a vedere cosa è successo.

Chiara Ferragni e Fedez, la frecciata viaggia in aereo

Proprio così a quanto pare. Tutto è iniziato quando Fedez ha pubblicato una serie di stories Instagram sull'aereo privato diretto verso Montecarlo.

Pronta la replica dell'ex moglie. A distanza di un’ora dalla pubblicazione del video di Fedez, a spuntare sui profili social di Chiara Ferragni è stata una foto in cui si nota l’influencer di spalle nella sua stanza delle scarpe, con la stessa identica acconciatura (con tanto di pinza a trattenere i capelli) della misteriosa donna che appare nel video condiviso da Fedez. Le due ragazze sembrano praticamente la stessa persona.

Solo un caso? Secondo moltissimi utenti social assolutamente no: quasi tutti hanno voluto leggerci un dettaglio. In sostanza la Ferragni avrebbe mandato un messaggio tutt'altro che nascosto a Fedez che si sta godendo la vita da single nel Principato di Monaco nelle ore in cui invece Chiara pare essere a Milano a casa con i bambini.