Wilma Faissol operata d'urgenza: il calvario post intervento della moglie di Francesco Facchinetti

Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, è caduta di nuovo da cavallo. La modella ha riportato per filo e per segno tutto il calvario sui social: dal ricovero all'operazione. «Mercoledi mattina Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra. Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri. Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede. Grazie di tutti i messaggi». Con queste parole Lady Facchinetti aveva informato i suoi fan del suo incidente, il secondo in pochi mesi.

Un calvario il post operazione, ma Francesco Facchinetti può tirare un sospiro di sollievo Francesco Facchinetti: «È andata bene» ha detto nelle storie Instagram: «Ero un po' preoccupato. L'operazione è andata bene, ha un sacco di viti e di placce nella spalla, sono molto felice».

