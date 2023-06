Gioca tre euro al SuperEnalotto e centra i numeri vincenti per un colpo da 20mila euro

PORTO SANT'ELPIDIO - Marche e fortuna, il binomio funziona. La tabaccheria, edicola e ricevitoria Free Shop, sul lungomare di Porto Sant’Elpidio accanto alla pineta, si conferma vincente. Dopo i tanti colpi del passato, centrata un’altra vincita, questa volta da 20mila euro. Il fortunato giocatore ha messo a segno il colpo con una schedina del Superenalotto del costo di 3 euro che è stata giocata nel pomeriggio di sabato scorso intorno alle ore 18.

I titolari della ricevitoria non sanno chi è il vincitore e chiedono quindi ai giocatori di controllare i numeri sottostanti alle combinazioni per poter eventualmente ritirare il premio. In sostanza si tratta di un premio straordinario messo in palio dalla Sisal con 250 premi in tutta Italia per 20mila euro ognuno.